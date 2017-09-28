6 ilde polis harekete geçti!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik operasyonlar tam gaz devam ediyor. Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı 9 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’ kullandığı belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Malatya ve Hatay’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında öğrenci ve ihraç edilmiş kamu çalışanlarının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
TRT
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