6 MASAK personeli tutuklandı!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 MASAK çalışanının tutuklandığı ortaya çıktı.
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen MASAK çalışanları tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan şüpheliler, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
Eski MASAK çalışanı şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu belirtildi.
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