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6 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı!

6 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı!.14171
  • Giriş : 29.04.2017 / 15:42:00

FETÖ soruşturması kapsamında Bilecik'te 6 öğretmen gözaltına alındı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada mesleklerinden ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik kent merkezi ile Adana, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

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