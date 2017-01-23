6 polis ByLock'tan adliyeye sevk edildi
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmada Fethullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme sistemi olarak ByLock'u kullandığı ortaya çıkmıştı.
Samsun'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memurunun adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve meslekten ihraç edildikleri öğrenilen 5'i komiser yardımcısı 1'i polis memuru 6 kişiyi ByLock kullandıkları ortaya çıkınca 4 gün önce yeniden gözaltına almıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanması tamamlanan komiser yardımcıları D.D., G.K., H.D., O.Ö. ve S.E. ile polis memuru E.M. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler.
Öte yandan, operasyon kapsamında arandığı öğrenilen 1 komiser yardımcısının da Hatay'da yakalandığı ve Samsun'a getirileceği öğrenildi.
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