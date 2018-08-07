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Listedeki 6 isim Tunceli'de öldürüldü

Listedeki 6 isim Tunceli'de öldürüldü.21435
  • Giriş : 07.08.2018 / 09:40:00
  • Güncelleme : 07.08.2018 / 09:50:17

Tunceli'de operasyona girişen güvenlik güçleri 6 teröristi öldürdü.

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Sepet Beşik

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yuvalanan ve turuncu kategoride aranan TKP-ML-TİKKO'nun 2 numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı Cumhur Sinan Okumuş ve 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya ağır darbe vuruldu. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Ovacık kırsalında bir grup TKP/ML-TİKKO üyesinin askeri karakollara yönelik silahlı eylem yapmak için hareket halinde olduğu belirlendi. Önceki gün sabah saatlerinde, Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri, bölgeye operasyon başlattı.

SABAHA KADAR ÇATIŞMA

Gece saatlerinde, Şahverdi kırsalında ormanlık alanda terörist grubun tespit edilmesiyle çatışma çıktı. Tunceli ve Ovacık merkezden bölgesevk edilenlen JÖH timleri ile TKP/ML-TİKKO'lu teröristler arasında çok yakın mesafede sabah saatlerine kadar süren çatışmada, aralarında sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer ile "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş'un da olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Her iki terörist de "Terör Arananlar Turuncu Listede" yer alıyordu. Bu kategoride olan teröristlerin başına 600 bin TL ödül konuyor. Öldürülen Tezer'in Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında iki jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı da belirlendi.

KANDİL'DE EĞİTİLMİŞ

TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı, Cumhur Sinan Oktulmuş'un, uzun yıllar PKK içinde Kandil bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra Tunceli kırsalına geldiği öğrenildi.

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