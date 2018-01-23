6 şiddetinde korkutan deprem! Açıklama geldi
Endonezya'da Binuangeun kenti yakınlarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nden açıklama geldi.
Elde edilen verilere göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin yaklaşık 44 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
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