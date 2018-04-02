6 Türk kadınına idam cezası!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 6 Türk kadını terör örgütü DEAŞ üyeliği sebebiyle idam cezasına çarptırıldı, diğer kadınlar ise hapis cezası aldı.
HÜRRİYET
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