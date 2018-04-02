Facebook Twitter Rss

6 Türk kadınına idam cezası!

6 Türk kadınına idam cezası!.10551
  • Giriş : 02.04.2018 / 16:21:00

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 6 Türk kadını idam cezasına çarptırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 6 Türk kadını terör örgütü DEAŞ üyeliği sebebiyle idam cezasına çarptırıldı, diğer kadınlar ise hapis cezası aldı.

HÜRRİYET

Erdoğan tüm dünyaya ilan etti!

Fethiye'de 71 üniversiteli kurtarıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Oda başkanına üniforma kurşunu

Oda başkanına üniforma kurşunu

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı, bacağından vuruldu.

TÜRK İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması

TÜRK İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması

TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs ile ilgili açıklama yaptı.

 

Karabük'ten acı haber: 2 asker şehit

Karabük'ten acı haber: 2 asker şehit

Karabük’ün Yenice ilçesinde cezaevi aracı şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 ask

Cumhurbaşkanı sınır karakolunda!

Cumhurbaşkanı sınır karakolunda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giydiği görüldü.

 

Yunanistan tatbikata o ismi verdi!

Yunanistan tatbikata o ismi verdi!

Yunanistan, gerçekleştirdiği tatbikata Osmanlı gemilerini yakanların adlarını verdi.

Siirt'te hain saldırı: 6 şehit!

Siirt'te hain saldırı: 6 şehit!

Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerimize hain bir saldırı yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya