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605 TOKİ konutu için 8 bin başvuru

605 TOKİ konutu için 8 bin başvuru.31537
  • Giriş : 07.04.2018 / 17:57:00

İstanbul Kayaşehir'de 605 TOKİ konutu için 8 bin başvuru yapıldı.

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Büyüyen Beşik

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlara vatandaşları ilgilisi büyük oldu. İstanbul Kayaşehir'de yükselen 605 bina için toplam 605 başvuru yapıldığı bildirildi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Kayaşehir'de orta gelirli vatandaşlar için ürettikleri 605 konuta olan ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etti.

Turan, "İstanbul Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz 605 sosyal konutumuza, müracaatların başladığı ilk bir haftada yaklaşık 8 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Kayaşehir'de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 11 Nisan'a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan'da yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini ifade etti.

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