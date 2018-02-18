65 yaşındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Olay, ilçeye bağlı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Temiz, eşi Hürü Temiz'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Temiz, engelli olduğu öğrenilen 2 çocuğunun annesi eşini evdeki pompalı tüfekle öldürdü. Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, katil zanlısı İsmail Temiz, kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Hürriyet
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