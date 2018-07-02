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68 askere FETÖ gözaltısı

68 askere FETÖ gözaltısı.14171
  • Giriş : 02.07.2018 / 08:54:00

FETÖ soruşturması kapsamında 68 askerin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen 68 asker gözaltına alındı.

Mahrem imamlar soruşturmasında yeni dalga Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 22 albay;  halen aktif görevde 19 yarbay; haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 27 yarbay olmak üzere toplam  68 asker şahıs hakkında 02.07.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 18 ilde devam etmektedir.

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