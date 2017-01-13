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68 bin sosyal medya hesabı incelendi

68 bin sosyal medya hesabı incelendi.24744
  • Giriş : 13.01.2017 / 16:07:00

Sosyal medya hesaplarından yapılan terör paylaşımları için inceleme başlatıldı.

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Kanlı darbe girişimi sonrası sosyal medya hesapları üzerinden terör yanlısıs paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkan 3 bin 861 kişi gözaltına alındı.

Terör ve terör örgütlerini öven paylaşımlarda bulunan kişileri tespit etmek için 68 bin sosyal medya hesabı incelendi.

Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden bu yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu. Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullanan şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yapılan tespitlerin ardından terör ekiplerince düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 734'ü tutuklanırken, bin 317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve Cumhuriyet Savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu öğrenildi.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR
Terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan şüpheliler arasında Reina saldırısını "mezhep çatışmasına dönüştürmek isteyerek infial yaratıcı paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanan Barbaros Şansal ile yine yaptığı paylaşım nedeniyle aranan, Türkiye'nin ilk korku filmlerinden biri olan Dabbe'nin yönetmeni olan Hasan Karacadağ da bulunuyor.

TRT

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