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68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi.20472
  • Giriş : 02.01.2017 / 16:08:00

Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

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Sivas'ta meydana gelen olayda 68 kız öğrencinin doğalgazdan zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hemen çağırılan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerden 39’u Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 29 ise Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde öğrencilerde doğalgaz zehirlenmesi belirtilerine rastlandı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız zehirlenen öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz’dan öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Yıldız, "Özel bir kız öğrenci yurdunda zehirlenme meydana geldi. 39 öğrenci Üniversite Hastanesi’nde, birkaç öğrenci de Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Gördüğümüz kadarıyla hayati bir tehlike yok. Öğrencilerimiz gayet iyi durumdalar" dedi.

Yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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