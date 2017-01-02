68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi
Sivas'ta meydana gelen olayda 68 kız öğrencinin doğalgazdan zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hemen çağırılan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Öğrencilerden 39’u Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 29 ise Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde öğrencilerde doğalgaz zehirlenmesi belirtilerine rastlandı.
CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız zehirlenen öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz’dan öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Yıldız, "Özel bir kız öğrenci yurdunda zehirlenme meydana geldi. 39 öğrenci Üniversite Hastanesi’nde, birkaç öğrenci de Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Gördüğümüz kadarıyla hayati bir tehlike yok. Öğrencilerimiz gayet iyi durumdalar" dedi.
Yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİĞER HABERLER
Hainin selfie videosu ortaya çıktı
Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya
İşte teröristin en net fotoğrafı
Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.
Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!
İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.
İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması
İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.
TBMM Başkanı yoğun bakımdan çıktı!
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.