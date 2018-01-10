7,6 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi
Güney Amerika ülkesi Honduras'ta 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmezken deprem sonrası tsunami alarmı verildi.
Şiddetli deprem nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras’ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir tsunami uyarısı yayınladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin şiddetini önce 7.8 büyüklüğünde açıklarken daha sonra ise 7.6 olarak değiştirdi.
HÜRRİYET
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