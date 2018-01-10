Facebook Twitter Rss

7,6 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi

7,6 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi.19030
  • Giriş : 10.01.2018 / 07:38:00

Güney Amerika ülkesi Honduras'ta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Güney Amerika ülkesi Honduras'ta 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmezken deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

Şiddetli deprem nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras’ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir tsunami uyarısı yayınladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin şiddetini önce 7.8 büyüklüğünde açıklarken daha sonra ise 7.6 olarak değiştirdi.

HÜRRİYET

Hasip Kaplan ortalığı karıştırdı

Şenol Güneş: Eskiden Avrupa'da geçemezdik

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan saldırıyı kınadı.

Kuzey Kore ile anlaşmaya o ülkeden destek

Kuzey Kore ile anlaşmaya o ülkeden destek

Düşman Kardeşler Kuzey Kore ile Güney Kore anlaşma masasına oturdu.

 

Şok! Trump sorgulanacak!

Şok! Trump sorgulanacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanacağı iddia edildi.

İsrail uçakları, silah deposunu vurdu

İsrail uçakları, silah deposunu vurdu

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'deki silah deposunu vurdu.

 

Yunanistan'dan darbeci askerler için karar!

Yunanistan'dan darbeci askerler için karar!

Atina İstinaf Mahkemesi, darbeci askerler için kararını açıkladı.

Donald Trump sağlık kontrolünden geçecek

Donald Trump sağlık kontrolünden geçecek

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık kontrolünden geçecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya