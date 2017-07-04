7 adımda özgüven eksikliğinden kurtulun

Giriş : 04.07.2017 / 10:34:00

04.07.2017 / 10:34:00 Güncelleme : 04.07.2017 / 14:56:41

Etrafınızdaki kişilere istemediğiniz bir konuda hayır diyemiyor, ilişkilerinizde sınır koyamıyor, sosyal ortamlarda bulunamıyor, kendinizi değersiz ve yetersiz hissediyorsanız eğer; özgüven eksikliğiniz olabilir.