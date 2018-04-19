7 eski Danıştay üyesine FETÖ gözaltısı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik harekete geçen emniyet güçleri, Ankara merkezli 6 ilde düzenlediği operasyonlarda ByLock kullanıcısı olan 7 eski Danıştay üyesini gözaltına aldı.
TRT
DİĞER HABERLER
Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Murat Başoğlu'na kötü haber!
Yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu hakkında verilen kararın nedeni açıklandı.
FSM Köprüsü girişinde kaza meydana geldi!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde zincirleme kaza meydana geldi.
Putin'in özel temsilcisi Ankara'da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Ankara'ya geldi.
Çavuşoğlu: Büyükelçi Turgut Kural vefat etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi Turgut Kural ile ilgili açıklama yaptı.