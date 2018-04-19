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7 eski Danıştay üyesine FETÖ gözaltısı

7 eski Danıştay üyesine FETÖ gözaltısı.14171
  • Giriş : 19.04.2018 / 08:11:00
  • Güncelleme : 19.04.2018 / 12:30:54

FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik harekete geçen emniyet güçleri, Ankara merkezli 6 ilde düzenlediği operasyonlarda ByLock kullanıcısı olan 7 eski Danıştay üyesini gözaltına aldı.

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