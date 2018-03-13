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7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı.17239
  • Giriş : 13.03.2018 / 17:55:00

FETÖ soruşturması kapsamında 7 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı olan toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen polislere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Adıyaman merkezli Konya, Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Yozgat ve Zonguldakda 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bazı örgütsel dokümana el konuldu.

TRT

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