7 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı kararı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik Mardin merkezli yapılan operasyonlarda 61 rütbeli askerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında 7 üsteğmen ve 51 uzman çavuşun da bulunduğu 61 asker gözaltına alındı.
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