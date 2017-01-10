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7 ilde operasyon düzenlendi

7 ilde operasyon düzenlendi.21446
  • Giriş : 10.01.2017 / 09:34:00

Adana merkezli başlatılan 7 ildeki operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Merkezli 7 ilde harekete geçti.

helikopter desteği ile gerçekleştirilen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınırken, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinden 1000 polisin katıldığı operasyonda, polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat timleri demir kapıları kırarak girdiği yerlerde, uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerle arama yapıldı.

Toplam 57 adreste arama yapan ekipler, 40 kişiyi gözaltına alırken, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin aynı gün içinde Adana'ya getirileceği belirtildi.

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