7 ilde operasyon düzenlendi
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Merkezli 7 ilde harekete geçti.
helikopter desteği ile gerçekleştirilen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınırken, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.
Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinden 1000 polisin katıldığı operasyonda, polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat timleri demir kapıları kırarak girdiği yerlerde, uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerle arama yapıldı.
Toplam 57 adreste arama yapan ekipler, 40 kişiyi gözaltına alırken, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.
Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin aynı gün içinde Adana'ya getirileceği belirtildi.
DİĞER HABERLER
Ataköy Camii'nde şok olay: Yaralılar var
İstanbul Ataköy Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine çatı çöktü.
İzmir'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil
İzmirliler güne kar ile uyandı. Şehir merkezinde etkili olan yağış etkisini artıracak.
Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!
ÖSYM yaptığı açıklamayla KPSS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
THY 277 seferi daha iptal etti
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, Türk Hava Yolları'nın seferlerini de olumsuz etkiledi.
Sinop'ta 228 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yurt genelini esir aldı.
İstanbul Valiliği açıkladı! Yasaklandı!
İstanbul Valiliği, devam eden kar yağışı ile ilgili alınan önlemleri duyurdu.