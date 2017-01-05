Facebook Twitter Rss

7 Ocak'ta İstanbul'da elektrik yok!

7 Ocak'ta İstanbul'da elektrik yok!.10947
  • Giriş : 05.01.2017 / 09:24:00

İstanbul'da 7 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbullulara kötü haber geldi. Bir yandan ülkenin dört bir yanını donduran soğuklarla mücadele eden vatandaşlara bir kötü haber de Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den geldi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 7 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 7 Ocak Cumartesi günü Sarıyer'de İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Ferahevler mahalleri ve civarı 00.01-09.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Sarıyer'de ayrıca Zekeriköy Mahallesi Kilyos Caddesi ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Çatalca'da, Kaleiçi Mahallesi Gökçeli, Vezir, Ferhatpaşa caddeleri ve Han Sokak ve civarına 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.

Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak, Çınar, Siteler, Sanayi, Yıldırım Beyazıt, Atatürk caddeleri ile Remzi Özkaya, Oruç Reis, Arif Ağa, Kavak, Ihlamur 3, Bloklar, Boyner, Gündüz, Okul 2, Barış, Öksüz, Çavuş, Kahraman, Köyaltı, Karakol, Erdal, Erciyes 1, Ata 1, Elif, Paktaş, Nigar, Kaya 1, Kayalık, Huzur sokaklarında ve Çobançeşme Mahallesi Elmalı, Serik, Manavgat, Tepecik,, Yaprak 1, Kımız, Okul, Genç Osman 1, Altay, Selvi, Aşiyan 1 sokakları ve Mithat Paşa, Dumlupınar caddeleri ve civarında 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Küçükçekmece'de, Kartaltepe Mahallesi Çobançeşme Fidanlık Sokak ve civarı 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta, Yunus Emre Mahallesi 393., 392., 381., 395., 440., 448. sokaklar ve Mandıra Caddesi ile Avcılar'da ise Yeşilkent Mahallesi, G-19., G-20., G-21., G-22., G-23. sokakları ve civarına 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Bayrampaşa'da, 09.00-16.00 saatleri arasında Altıntepsi Mahallesi Uygur Caddesi ve civarında, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi, Rami Kışla caddeleri ile Karakaş, Caner sokakları ve civarında ise 13.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci Mahallesi Kafkas, Paşabahçe caddeleri ve civarı 09.00-14.00, OSB Mahallesi 2., 4., Ali Çebi caddeleri ve civarı 13.00-19.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.
Zeytinburnu'nda, Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi ve civarında 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

TRT

Katliam sonrası dev operasyon!

Reina katliamında 2. terörist!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şehidin vurulduğu yerden ayrılmıyor

Şehidin vurulduğu yerden ayrılmıyor

Şehit polis Fethi Sekin'in her gün beslediği köpek, şehidin vurulduğu yerden ayrılmıyor.

Şehidin oğlu cezaevinden tahliye edildi!

Şehidin oğlu cezaevinden tahliye edildi!

İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan Musa Can'ın oğlu tahliye edildi.

 

Elif Şirin: İzmir mesajını ben yazmadım

Elif Şirin: İzmir mesajını ben yazmadım

İzmir ile ilgili skandal bir paylaşımda bulunan Elif Şirin konuya açıklık getirdi.

Diyanet Başkanı'ndan Hac kontenjanı müjdesi

Diyanet Başkanı'ndan Hac kontenjanı müjdesi

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, vatandaşa müjdeli haberler geldi.

 

İstanbul'a gelen turist sayısı dibe vurdu

İstanbul'a gelen turist sayısı dibe vurdu

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 16 yılın en düşüğünde.

İzmir'de şehitler için tören düzenleniyor

İzmir'de şehitler için tören düzenleniyor

İzmir'de yapılan hain saldırı sonrası bugün adliyede tören düzenleniyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya