7 polis memuru daha ByLock'tan tutuklandı!
Edirne'de FETÖ ile bağlantılı isimlere operasyon düzenlendi. Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 12 polisten 7'sinin tutuklandığı öğrenildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘Bylock’ kullandıkları tespit edilen 12 polis gözaltına alındı. Edirne Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan M.F.G, C.G, A.K, Ö.S, M.U, Y.Y ve S.Ş isimli polisler tutuklanarak cezaevine kondu.
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