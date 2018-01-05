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7 sendikaya FETÖ baskını

7 sendikaya FETÖ baskını.18868
  • Giriş : 05.01.2018 / 11:43:00

FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan 7 sendikaya operasyon düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerinin 15 Temmuz'da darbeye kalkışması sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 7 sendikada yöneticilik yapan 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilerden 33’ünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TRT

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