7'si general 149 asker firarda
15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar eden askerlerle ilgili Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan açıklama geldi. Kalkışmanın başarısız olmasıyla 7'si general 149 askerin firari durumda olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP Milletvekili Ali Yiğit'in soru önergesini yanıtladı.
Işık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından 149 askerin firari durumda olduğunu söyledi.
Işık, bu askerlerden 21'inin astsubay, 120'sinin subay, 7'sinin ise general olduğunu belirtti.
Bakan Fikri Işık, bir de askeri öğrencinin firarda olduğunu kaydetti.
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