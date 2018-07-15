Facebook Twitter Rss

7 yeni kararname yayımlandı!

7 yeni kararname yayımlandı!.10551
  • Giriş : 15.07.2018 / 09:31:00
  • Güncelleme : 15.07.2018 / 09:31:09

Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi. 

CHP'de kazan kaynıyor: Bedeli neyse ödenmeli

İki aile arasındaki husumetti kan döküldü: 2 ölü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan '15 Temmuz' için yazdı

Erdoğan '15 Temmuz' için yazdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un ikinci yılında bir yazı kaleme aldı.

Hazırlıklar tamam, milletimiz davetli!

Hazırlıklar tamam, milletimiz davetli!

15 Temmuz'un ikinci yılında anma törenine katılmak için vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne da

 

Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

ABD'den FETÖ için heyet geldi

ABD'den FETÖ için heyet geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nden FETÖ konusunu görüşmek üzere heyet geldi.

 

11 havacı askere FETÖ gözaltısı

11 havacı askere FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

NATO Zirvesi'nden renkli kareler

NATO Zirvesi'nden renkli kareler

Dünya liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde buluştu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya