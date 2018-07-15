7 yeni kararname yayımlandı!
7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.
Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un ikinci yılında bir yazı kaleme aldı.
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Dünya liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde buluştu.