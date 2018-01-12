70 öğretmene FETÖ'den gözaltı
Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması okullarında görev yapan 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
TRT
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