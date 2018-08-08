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700 bin insan yerinden olabilir

700 bin insan yerinden olabilir.18858
  • Giriş : 08.08.2018 / 16:41:00

Suriye İdlib'de 200 ile 700 bin arası insan yerinden olabilir.

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Birleşmiş Millerler bünyesinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü çatısı altındaki sağlık kuruluşlarından İdlib ile ilgili açıklama geldi. İdlib'den 250 bin ile 700 bin arasında göç bekleniyor.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatısı altında faaliyet gösteren çeşitli sağlık kuruluşları, yedi yıldan fazla bir zamandır Suriye'de devam eden iç savaşta İdlib'e düzenlenecek muhtemel bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceğini açıkladı.

Aylık yayınlanan raporda, kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde artacak çatışmalar nedeniyle, zayıf durumda olan yerel halk ve yeni gelecek kişiler için giderek artan insani destek ihtiyacı doğabileceği kaydedildi.

İçinde bölgenin bir de haritasının bulunduğu raporda ülkenin güneydoğu ve doğusundaki vilayetlerdeki nüfus dağılımı ve Şam yönetimine bağlı birliklerin güneyden ve doğudan gerçekleştirebilecekleri saldırılarda oluşabilecek senaryolar yer aldı.

İDLİB "DÖKÜM ALANI" OLDU

Rusya destekli Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminde bu yaz ülkenin güney ve güneybatısında düzenlenen operasyonlar sonucu silahlı muhalifler birçok kez silahlarını teslim ederek bulundukları mevzilerden ayrılmayı kabul etmiş ve sonrasında İdlib'e tahliye edilmişti.

Birleşmiş Milletler'in Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Haziran ayında İdlib vilayetinin, tahliye edilenlerin "döküm alanı" haline geldiğini söylemişti. Ülkenin diğer bölgelerinden tahliye edilerek İdlib'e gelenlerle birlikte vilayetin nüfusunun iki katına çıkarak 2.5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

Moumtzis ayrıca, İdlib'de bir harekat başlatılması ve büyük çatışmaların yaşanması durumunda vilayetteki bu 2.5 milyon kişinin Türkiye sınırına kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

Koordinatör böyle bir çatışmanın, ülkede son yedi yılda tanık olunandan çok daha karmaşık ve acımasız olacağını öne sürmüştü.

184 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Rejim güçlerinin Rusya desteği ile düzenlediği operasyonlarda bu yıl Haziran ortası ile Temmuz ortası arasındaki dönemde 184 bin kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu rapora göre bu kişilerden en az 100 bininin İdlib vilayetine tahliye edildikleri tahmin ediliyor.

BM verilerine göre çatışmalar nedeniyle Suriye içinde yerini değiştirmek zorunda kalan kişi sayısı 6 milyon 200 bine çıktı. Yaklaşık 5 milyon 600 bin Suriyeli mülteci de komşu ülkelerde yaşıyor.

İdlib'in büyük bölümü, El Kaide bağlantılı Nusra hareketi liderliğindeki Heyet Tahrir Şam ittifakı tarafından kontrol ediliyor. Her ne kadar rejimin ve Rusya'nın dikkatini bu vilayete çevireceği konuşulsa da, Rus yetkililer, Temmuz ayının sonunda gerçekleştirilen Soçi görüşmelerinde İdlib'e herhangi bir operasyon hazırlığında olmadıklarını belirtmişti.

NTV

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