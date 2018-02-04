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700 bin lirasını kaybeden genç intihar etti!

700 bin lirasını kaybeden genç intihar etti!.13837
  • Giriş : 04.02.2018 / 14:57:00

Kripto para piyasasında 700 bin lira değerinde yatırımını kaybeden genç, intihar etti.

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Güney Kore'de bir üniversite öğrencisi, 200 milyon wonluk (yaklaşık 700 bin lira) kripto para yatırımını kaybedince intihar etti.

Yerel medyaya göre Güney Kore'nin Busan kentinde 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, ülkede kripto para birimlerine getirilen düzenlemelerin ardından üniversiteyi terk edip sosyal görevli olarak çalışmaya başladı.

Haberlerde, depresyon ve uykusuzluk şikayetleri olan öğrencinin kripto para piyasasındaki değişimler ve ülkenin yaptırımlarının ardından 200 milyon wonluk kripto para yatırımını kaybettikten sonra intihar ettiği belirtildi.

Annesi tarafından Perşembe günü kafasında bir plastik sıkıştırma paketiyle bulunan gencin odasında aynı zamanda 13 litrelik helyum gazı bulundu.

Hürriyet

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