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700 mahalle bekçisi alınacak!

700 mahalle bekçisi alınacak!.22012
  • Giriş : 19.02.2017 / 15:47:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un 39 ilçesinde görevlendirilmek üzere bekçi istihdam edecek.

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İstanbul'da 39 ilçeye çarşı ve mahalle bekçileri geliyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenler ise önce yazılı ve sözlü sınava katılacaklar. Bu sınavlarda başarılı olan ve sağlık koşulları elverişli olanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacaklar.

Başvuru yapan adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları, son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmeleri, askerliklerini yapmış olmaları, 30 yaşından gün almamış olmaları isteniyor.

Belçi adayları için son başvuru tarihi ise 24 Şubat olarak belirlendi.

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