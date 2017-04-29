7000 bekçi alınacak
Kanun Hükmünde Kararname'de devlet kadrosuna 7 bin memurun alınmasına karar verildi.
Geçtiğimiz aylarda alınması planlanan 7000 bekçi alımı için ilk somut adım atıldı ve 690 sayılı KHK'da Emniyet için 7 bin bekçi kadrosu ihdası yapılmıştır
7 bin yeni bekçi için kadro tahsisinin ardından valilikler vatandaşları internet siteleri üzerinden bilgilendirecek. Doğu Anadolu'daki illerin ardından ilk etapta Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay illeri için bekçi alımı yapılacak.
İşte 690 sayılı KHK'da yayınlanan o kısım:
"MADDE 26 - Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir."
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