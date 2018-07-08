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701 sayılı KHK ile ilgili flaş açıklama!

701 sayılı KHK ile ilgili flaş açıklama!.17616
  • Giriş : 08.07.2018 / 20:12:00

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin önemli açıklama geldi.

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Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin hususlar, 7075 sayılı Kanun ile 12/07/2107 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde belirlenmiştir.

5 EYLÜL'DE SONA ERECEK

701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemi 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru işlemi, başvurucu tarafından, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formunun alınan çıktısı imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesini müteakip buradaki görevli kişi tarafından yapılacak onay işleminden sonra tamamlanacağından, söz konusu başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir " ifadesine yer verildi.

Habertürk

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