Facebook Twitter Rss

739 polis göreve iade edildi!

739 polis göreve iade edildi!.13836
  • Giriş : 05.07.2017 / 08:07:00

FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 739 emniyet mensubu göreve iade edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan 739 emniyet personelinin göreve iade edilmesine karar verildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.

İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi.

Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.

HABERTURK

İçişleri: 100 kaymakam alınacak

İnterpol'den şok! Türkiye askıya alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başsavcılık'tan ABD'ye MİT TIR'ları yanıtı

Başsavcılık'tan ABD'ye MİT TIR'ları yanıtı

Başsavcılık, MİT TIR'ları konusunda açıklama yapan ABD'ye yanıt verdi.

Denizli'de 12 öğretmene FETÖ gözaltısı

Denizli'de 12 öğretmene FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Denizli'de operasyon düzenlendi.

 

Merhum başsavcının eşi Yargıtay üyesi oldu

Merhum başsavcının eşi Yargıtay üyesi oldu

Merhum başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper Yargıtay üyesi oldu.

Kayseri'de tarla kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

Kayseri'de tarla kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

Kayseri İncesu'da çıkan tarla kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti.

 

İçişleri: 100 kaymakam alınacak

İçişleri: 100 kaymakam alınacak

İçişleri Bakanlığı, toplam 100 kaymakam alıncağını duyurdu.

O yasak kalktı!

O yasak kalktı!

Türk Hava Yolları, Amerika'nın uyguladığı yasağın kalktığını duyurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya