739 polis göreve iade edildi!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan 739 emniyet personelinin göreve iade edilmesine karar verildi.
Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.
İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi.
Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.
HABERTURK
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