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8,1 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi

8,1 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi.19478
  • Giriş : 23.01.2018 / 12:51:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde 8,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde 8,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

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