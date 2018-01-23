8,1 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde 8,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
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