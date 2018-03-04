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8 ayrı suçtan atanan suç makinesi yakalandı

8 ayrı suçtan atanan suç makinesi yakalandı.17741
  • Giriş : 04.03.2018 / 08:56:00

Cezaevinden firar eden ve her yerde aranan suç makinesi kadın nihayet yakalandı.

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Sürekli suç işleyen ve cezaevinden de firar eden kadın Konya'da yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Sekiz ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kadın, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 hafta önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevinden firar eden ve 8 ayrı suçtan aranması bulunan Gülşah Y.'nin (27) memleketi Seydişehir'e gelebileceği bilgisi üzerine Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kadının saklandığı evi tespit etti. Polis ekipleri akşam saatlerinde eve düzenledikleri baskınla Gülşah Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi Gülşah Y., Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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