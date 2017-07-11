Facebook Twitter Rss

8'i Dargeçit'te öldürüldü!

8'i Dargeçit'te öldürüldü!.18218
  • Giriş : 11.07.2017 / 08:16:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari kırsalında yapılan operasyonda da 3 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin Dargeçit  ve Hakkari kırsalına icra edilen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde, Mardin/Dargeçit kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen sekiz bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; iki silah mevziinin imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

HAKKARİ KIRSALINA HAVA HAREKATI

Öte yandan, 11 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde, Hakkâri kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; bir mağaranın özel mühimmat kullanılarak imha edildiği ifade edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

MİLLİYET

8 ilde dev FETÖ operasyonu

Kılıçdaroğlu Ankara'ya böyle dönecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kütahya'dan şehit haberi!

Kütahya'dan şehit haberi!

Kütahya'da devriye gezen askeri araç ile kamyonet çarpıştı.

8 ilde dev FETÖ operasyonu

8 ilde dev FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

Valiliğin açıklaması CHP'ye kızdırdı

Valiliğin açıklaması CHP'ye kızdırdı

CHP'li Özgür Özel, İstanbul Valiliği'nin açıkladığı rakamlara tepki gösterdi.

THY uçağında tehlike! Zorunlu iniş yaptı

THY uçağında tehlike! Zorunlu iniş yaptı

Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

 

Pendik alev alev yanıyor

Pendik alev alev yanıyor

İstanbul Pendik alev alev yanıyor. Olaya çok sayıda ekip müdahale ediyor.

CHP yürüyüşüne kaç kişi katıldı?

CHP yürüyüşüne kaç kişi katıldı?

İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği mitinge kaç kişinin katıldığını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya