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8 ilde dev FETÖ operasyonu

8 ilde dev FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 11.07.2017 / 08:09:00

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan operasyonlarda ByLock kullanıcısı olup, darbeye teknik destek sağlayan teknoloji şirketi çalışanları gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 'Teknik ordusuna' yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 105 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı.

TÜBİTAK ve Sürat Bilişim'in de aralarında bulunduğu teknoloji ağırlıklı kurumlarda çalışıp herhangi bir darbe girişiminde darbecilere teknik destek sağlayabilecekleri değerlendirilen Bylock kullanıcısı şüphelilerin adreslerinde savcılık kararıyla gözaltı, hakimlik kararıyla da arama işlemi uygulandı.

Sabah saatlerinde adreslere giren İstanbul polisi, şüphelileri gözaltına alırken adreslerinde ise arama yaptı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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