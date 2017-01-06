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8 ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltında

8 ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 06.01.2017 / 15:09:00

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon başlatıldı.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 ilde başlatılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Valilik, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kapsamlı  ve duyarlı çalışmalar gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:"Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 24 kişiye yönelik Bitlis merkez,  Güroymak, Mutki, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerimiz ile Ankara, İzmir, SivasKayseri, Zonguldak, İstanbul ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon icra edilmiştir.  Operasyon neticesinde İl Jandarma Komutanlığı uhdesinde aralarında önemli  birimlerde çalışanların da olduğu 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve FETÖ/PDY il  jandarma yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen  bir doktor olmak üzere 20 zanlı gözaltına alınmıştır. Zanlılar hakkında adli  tahkikat başlatılmıştır."

Açıklamada, terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere  karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerinin titiz, özverili ve  koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam ettiği bildirildi.

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