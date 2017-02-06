Facebook Twitter Rss

8 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

8 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı.18868
  • Giriş : 06.02.2017 / 10:43:00

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te örgüt üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

Savcılık kararıyla harekete geçen polis, sabah erken saatlerde 8 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen aralarında yardımcı doçent, doçent ve profesörlerin de bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Adıyaman'da gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken, diğer kentlerdeki şüphelilerin de Adıyaman'a getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

Şenol Güneş: Tapelerde ne dediği ortada

Tecavüze uğramış hasta!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

DEAŞ: Atatürk'ün putlarını kaldıracağız

DEAŞ: Atatürk'ün putlarını kaldıracağız

Terör örgütü DEAŞ, Türkiye'ye yönelik çirkin tehditlerine devam ediyor.

Çanakkale'de 5.3'lük deprem

Çanakkale'de 5.3'lük deprem

Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Erdoğan, Merkel'e müdahale etti

Erdoğan, Merkel'e müdahale etti

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Türkiye-Rusya ve İran tekrar buluşuyor

Türkiye-Rusya ve İran tekrar buluşuyor

Astana görüşmelerinden sonra 3 ülke yeniden bir araya geliyor.

 

Almanya o görüntüleri vermedi

Almanya o görüntüleri vermedi

Türkiye'nin istediği görüntüler Almanya tarafından gönderilmedi.

Müge Anlı'ya 'Atalay Filiz' cezası

Müge Anlı'ya 'Atalay Filiz' cezası

RTÜK, Müge Anlı'nın programında geçen bir diyalog üzerine harekete geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya