8 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te örgüt üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.
Savcılık kararıyla harekete geçen polis, sabah erken saatlerde 8 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen aralarında yardımcı doçent, doçent ve profesörlerin de bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Adıyaman'da gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken, diğer kentlerdeki şüphelilerin de Adıyaman'a getirilerek sorgulanacağı belirtildi.
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