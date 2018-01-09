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8 ilde FETÖ operasyonu

8 ilde FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 09.01.2018 / 10:37:00

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü  telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları  değerlendirilen FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan  birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Çalışma kapsamında, 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece soruşturma çerçevesinde Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı,  Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına  alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile firari 1 kişinin yakalanması  için çalışmalar devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla  örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen  FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış  üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1  görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 4 Ocak'ta  Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş  zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TRT

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