8 ilde okullar tatil edildi
Kara kış tüm yurdu vurdu. Ülkede 8 ilde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sadece taşımalı sistemde eğitime ara verildi.
Saatlerin geri alınmaması nedaniyle zaten gece yarısı uyanan öğrenciler ve çalışanlar bir de soğuklar eklenince sıkıntılı anlar yaşıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapanırken, bölgedeki bazı okullar bugün tatil edildi.
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle Güzelbağ, Mahmutseydi, Dereköy, Kestel ve Tırılar mahallelerinde bulunan okulları 22 Aralık Perşembe günü, tatil etme kararı aldı.
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak" dedi.
Konya ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya merkeze bağlı Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ereğli, Akören, Çumra, Hadim, Halkapınar, Taşkent, Hüyük, Derbent, Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir ilçelerinde ilk ve orta dereceli tüm okulların 22 Aralık Perşembe tatil edildi.
Ayrıca, Akşehir ilçesinde hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılacağı öğrenildi.
Hatay'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hassa, Yayladağı, Belen ve Samandağ ilçelerine bağlı dağ mahallelerindeki okullar 1 gün tatil edildi.
Kar yağışı kentin yüksek bölgelerindeki ilçelerinde etkili oldu, bazı yollar da kapandı. Bu nedenle Hassa, Belen, Yayladağı ve Samandağ'da taşımalı eğitim yapılan ve yüksek kesimlerde yer alan ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün okullarda eğitime ara verilecek.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim, kar yağışının artması nedeniyle bugün de ilçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitim öğretim yapılmayacağını kaydetti.
Karaman'da yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle, bugün okullarda eğitim öğretim yapılmayacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde yoğun kar yağışı ve tipi beklenmesi nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kent genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Kilis'te kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün için de tatil edildi. Valilik tarafından alınan kararla kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime, 22 Aralık Perşembe günü kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Adıyaman'ın Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilecek.
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