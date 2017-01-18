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8 ilde 'üst düzey' FETÖ operasyonu

8 ilde 'üst düzey' FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 18.01.2017 / 10:38:00

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi.

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Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon başlatıldı. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Siirt ve Ağrı'da örgütün üyelerine yönelik baskınlarda 21 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 26 şüphelinin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı olan BY LOCK kullanıcısı oldukları tespit edildi. KHK ile ihraç edilmiş olan biri 1.sınıf; üçü 2.sınıf; 3'ü 3.sınıf; 15'i 4.sınıf emniyet müdürü; dördü emniyet amiri olan şüphelilerin 17-25 aralık öncesinde istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlar, terörle mücadele şube müdürlüğü gibi en kritik birimlerde görev yaptıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında şuana kadar 21 şüphelinin yakalandığı, 5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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