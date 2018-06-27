8 kaymakama FETÖ gözaltısı
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 kaymakam gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce açığa alınan 4 kaymakam ve bu hafta açığa alınan 4 kaymakam ve vali yardımcısı olmak üzere toplam 8 kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 8 kişi Erzurum’a getirilerek sorgulanmaya başlandı.
TRT
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