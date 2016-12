8 konser üst üste verilecek

KATS Sahne, Ocak ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserlerle yeni yıla eğlenceli ve hızlı bir başlangıç yapıyor.6 Ocak’ta Fuat Güner’le başlayacak muhteşem konser serisi Buzuki Orhan Osman ve Orkestrası, Objektif, Kolektif İstanbul , Sattas, Grup Turkuvaz, Yeni Türkü ve Hüsnü Arkan’ın vereceği konserlerle devam edecek.Şehrin merkezindeki kültür ve sanat mekanı KATS Sahne; tiyatro, müzik ve eğitimlerle dopdolu programına yeni yılda da devam ediyor. KATS Sahne 2017’nin ilk ayında, her Cuma ve her Cumartesi akşamı birbirinden eğlenceli konserlere ev sahipliği yapacak.Mekanın, 6 Ocak Cuma akşamı MFÖ’den Fuat Güner ile başlayacak konserler dizisi; 7 Ocak Cumartesi akşamı Buzuki Orhan Osman ve Orkestrası’nın, 13 Ocak Cuma akşamı Türk rock müziğinin kilometre taşlarından Objektif’in, 14 Ocak Cumartesi akşamı Kolektif İstanbul’un konserleriyle devam edecek. Ocak ayı programı kapsamında; 20 Ocak Cuma akşamı Sattas, 21 Ocak Cumartesi akşamı Grup Turkuvaz, 27 Ocak Cuma akşamı Yeni Türkü ve 28 Ocak Cumartesi akşamı ise Hüsnü Arkan da KATS Sahne’de müzikseverlerle buluşacak.Giriş katındaki restoranıyla etkinlik öncesi ve sonrasında, yeme-içme imkanı da sunan KATS Sahne’de Cuma konserleri ayakta, Cumartesi konserleri ise masalı düzende gerçekleşecek. Merkezi konumu ve toplu taşımaya ulaşım kolaylığıyla KATS Sahne, müzikseverlerin yeni mekan arayışına keyifli bir alternatif olarak öne çıkıyor.Başlama saati 21:30 olan konserlerin biletleri Biletix’ten ve KATS Sahne’den temin edilebilir.