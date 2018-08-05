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8 kulüp, Domagoj Vida için sırada bekliyor

8 kulüp, Domagoj Vida için sırada bekliyor.16145
  • Giriş : 05.08.2018 / 08:26:00

Avrupalı kulüpler, Vida'yı renklerine bağlamak için pusuya yattı bekliyor.

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Dünyaca ünlü takımların, bu transferin gerçekleşmesi için milyonlarca euro parayı gözden çıkardığı belirtiliyor.

Everton, Leicester City, Liverpool Wolverhampton, West Ham United ve PSG'nin transfer etmek istediği Vida için son olarak Arsenal ve Sevilla da devreye girdi. Arsenal yönetiminin İngiltere'de 9 Ağustos bitecek olan transfer dönemi öncesi Beşiktaş'a 25 milyon poundluk teklifle gelmeye hazırlandığı belirtildi.

Sevilla'nın ise siyah-beyazlılara 18 milyon Euro, oyuncuya ise sezon başına 1.6 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Oyuncu bazında yapılan pazarlıklarda Vida'nın menajerinin İspanyol kulübünden rakamı yükseltilmesini istediği gelen bilgiler arasında.

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