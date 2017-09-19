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8 obüs sınıra gönderildi

8 obüs sınıra gönderildi.16611
  • Giriş : 19.09.2017 / 08:22:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 8 obüsü Kilis sınırına gönderdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, sınıra askeri sevkiyat gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak bazı illerden gönderiklan 8 obüs yüklü tır ve zırhlı araç jandarma ekiplerinin eskortluğunda Kilis'e ulaştı.

Konvoyda 8 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların  bulunduğu görüldü.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı  gönderildiği öğrenildi.

TRT

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