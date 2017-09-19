8 obüs sınıra gönderildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınıra askeri sevkiyat gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak bazı illerden gönderiklan 8 obüs yüklü tır ve zırhlı araç jandarma ekiplerinin eskortluğunda Kilis'e ulaştı.
Konvoyda 8 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu görüldü.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
TRT
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