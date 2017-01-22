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8 şiddetinde deprem oldu!

8 şiddetinde deprem oldu!.18079
  • Giriş : 22.01.2017 / 08:01:00

Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü 175 bin nüfuslu Bougainville adası olan Depremin ardından geniş çaplı tsunami uyarısı verildi.

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