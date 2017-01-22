8 şiddetinde deprem oldu!
Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü 175 bin nüfuslu Bougainville adası olan Depremin ardından geniş çaplı tsunami uyarısı verildi.
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Ve beklenen karar açıklandı
ABD'den yapılan açıklamada Astana'ya bir heyet gönderilmeyeceği duyuruldu.
Clinton, Trump'ın kızına bakarken yakalandı
Bill Clinton, yeni başkan Trump'ın kızına bakarken fena yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ, Roma Tiyatrosu'nu yıktı
Terör örgütü DAEŞ, yine tarihi eserlere zarar verdi. Roma Tiyatrosu'nun bir bölümü yıkıldı.
Rusya, ABD'yi davet etti!
Rusya, Astana'da gerçekleşecek "Suriye" görüşmelerine ABD'yi de davet etti.
ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı!
Japonya'da bulunan Amerikan Üssü'ne ilk kez F-35 filosu konuşlandırdı.