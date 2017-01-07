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8 spor kulübü kapatıldı

8 spor kulübü kapatıldı.15688
  • Giriş : 07.01.2017 / 11:05:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 11:09:04

Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 8 spor kulübü kapatıldı.

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15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal ile birlikte çeşitli kurumar kapatılmaya devam ediyor. Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 8 spor kulübünün kapısına kilit vurulduç

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.

İşte kapatılan kulüpler:

Malatya Darende Spor Kulübü

Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü

Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü

Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü

Kocaeli İvme Spor Kulübü

Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği

73 Cizre Spor Kulübü Derneği

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