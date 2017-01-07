8 spor kulübü kapatıldı
15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal ile birlikte çeşitli kurumar kapatılmaya devam ediyor. Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 8 spor kulübünün kapısına kilit vurulduç
Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.
İşte kapatılan kulüpler:
Malatya Darende Spor Kulübü
Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü
Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü
Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü
Kocaeli İvme Spor Kulübü
Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği
73 Cizre Spor Kulübü Derneği
DİĞER HABERLER
Reina saldırganının ismi belli oldu!
Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısı düzenleyen teröristin ismi belli oldu.
Başbakan: Sincar temizlenecek
Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslar için gittiği Irak'ta, İbadi ile görüşme sonrası açıklamalar
Polisler konvoy halinde çıktı
FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul'da dev bir operasyon başlatıldı.
İzmir Valisi: Veriler PKK'yı gösteriyor
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen patlama için açıklama yaptı.
105 asker eşi gözaltına alındı!
31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.
El Bab'da 2 asker şehit
El Bab operasyonunda 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.