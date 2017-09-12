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8 Türk'ün öldürüldüğü davada gelişme!

8 Türk'ün öldürüldüğü davada gelişme!.11531
  • Giriş : 12.09.2017 / 12:00:00
  • Güncelleme : 12.09.2017 / 11:57:01

Almanya'da 8 Türk vatandaşının öldürüldüğü davadan karar çıktı.

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Almanya'da 8 Türk vatandaşının öldürülmesi ile ilgili Neo Nazi davasında gelişme kaydedildi. Davadan yargılanan sanık Beate Zschaepe için ömür boyu hapis cezası istendi.

MÜNİH’te 2013 yılının mayıs ayında başlayan yargılamanın son yedi duruşmasında mütalaayı okuyan savcılık makamı bugün mütalaayı tamamlayacak ve sanıklar için isteyeceği cezaları açıklayacak.

Savcılık daha önce Beate Zschaepe’ye yönelik tüm suçlamaların sabit olduğunu mütalaasında belirtmişti.

Federal Savcı Herbert Diemer, bu yüzden davanın bir numaralı sanığı 42 yaşındaki Beate Zschaepe’nin 10 cinayetten sorumlu olduğunu ve bu yüzden de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

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