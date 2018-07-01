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8 yaşındaki çocuk üniversiteye adım atıyor!

8 yaşındaki çocuk üniversiteye adım atıyor!.17209
  • Giriş : 01.07.2018 / 08:55:00

Belçika'da, orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki çocuk Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak.

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BBC'de yer alan habere göre, 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda tamamlayan 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak.
Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti.

Belçika'nın RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

Liseden mezun olan Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye başlayacak.

Laurent'in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." ifadesini kullandı.

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