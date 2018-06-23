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8 yaşındaki Eylül kayboldu

8 yaşındaki Eylül kayboldu.30986
  • Giriş : 23.06.2018 / 17:39:00

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde bir çocuk daha kayboldu.

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Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın üzüntüsü bitmeden bir haber de Ankara'dan geldi. Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara kayıplara karıştı.

Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Dün devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, köyü karış karış arayarak Eylül'ü bulmaya çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz küçük kızın izine rastlanılamadı.

Çalışmaları takip eden baba İbrahim Yağlıkara, kızının dün öğle saatinden itibaren kaybolduğunu söyleyerek, "Bisikletini otun içerisine koymuşlar kendisi yok. Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" dedi. Küçük Eylül'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile diğer yetkililer kayıp Eylülün bulunması için arama çalışmalarını yakından takip ediyor

TRT

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