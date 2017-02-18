81 ilde eş zamanlı dev operasyon!

Giriş : 18.02.2017 / 22:00:00

18.02.2017 / 22:00:00 Güncelleme : 18.02.2017 / 22:25:06

Bu sabah 06.00'da başlayan ve 81 ili kapsayan, aranan kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.