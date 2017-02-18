81 ilde eş zamanlı dev operasyon!
Emniyet güçleri bu sabah itibariyle aranan kişilere yönelik eş zamanlı dev bir operasyon başlattı. Binlerce güvenlik personelinin katıldığı operasyon sonrası bin 873 kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Sabah saat 06.00'da başlayan operasyonlar çerçevesinde tespit edilen 4 bin 767 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, 8'i FETÖ şüphelisi olmak üzere bin 873 kişi yakalandı.
Dev operasyona 3 bin 583 ekip ve 11 bin 86 personelin katıldığı öğrenildi. Operasyonlar sürüyor.
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