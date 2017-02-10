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81 ilde 'huzur operasyonu'

81 ilde 'huzur operasyonu'.14073
  • Giriş : 10.02.2017 / 22:08:00

Türkiye genelinde İçişleri Bakanı Soylu'nun yönettiği bir 'huzur uygulaması' yapılıyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden oluşan 80 bin güvenlik personeli, 81 ilde koordineli olarak "güven ve huzur" denetimleri yapıyor.

Uygulamada toplam 80 bin 088 görevlinin yer aldığını belirtilen açıklama şöyle:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatları olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 81 ilde koordineli olarak 10 Şubat akşamı sabit yol uygulaması ve umuma açık yer uygulaması şeklinde iki aşamalı uygulama gerçekleştiriyor.

Uygulamalar esnasında temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı V. Bülent Olcay'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip edeceği uygulamalara Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam; 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği, 80 bin 088 görevli katılıyor.

İstanbul, İzmir ve Antalya'da polis-sahil güvenlik birimlerince; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Van, Sakarya ve Kocaeli'de polis-jandarma birimlerince ortak uygulama noktaları oluşturuluyor.

Şehir giriş/çıkışları ile önceden tespit edilen 18.131 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor. Yapılan uygulama sonuçlarına ilişkin veriler bilahare bildirilecek."

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